Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, у Украины есть возможность поставлять в страны Европейского Союза 36 товарных позиций без уплаты пошлины. Это все в пределах установленных объемов тарифных квот. Среди этих товаров такие: говядина, свинина, баранина, мясо птицы, молоко, сливки, йогурты, зерно, отруби, мед, сахар, крахмал, грибы, чеснок, солод, виноградный и яблочный соки, сливочное масло, сигареты, этанол, яйца и альбумины.

Некоторые товары раньше ограничивались квотами, и торговля вне них была менее привлекательной, поскольку требовала уплаты пошлин по высоким ставкам. Однако в июне 2022 года, как отмечает бизнес-аналитик Висьтак Игорь Ярославович, таможня Европы на 12 месяцев отменила все пошлины и квоты на украинскую продукцию в знак поддержки страны в военном конфликте. Этот шаг стал жестом солидарности и помог сделать украинскую продукцию конкурентоспособнее на европейских рынках.

Игорь Ярославович Висьтак: таможня между ЕС и Украиной

В 2022 году объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией между Украиной и ЕС достиг поразительной цифры – $16,5 млрд. Конечно, важную роль в этом сыграло отсутствие таможенных ограничений. Важнейшими торговыми партнерами Украины на европейском рынке в прошлом году были Польша, Румыния, Испания, Нидерланды, Италия, Германия и Венгрия, что составило 77% от суммарного обращения украинских продовольственных товаров в ЕС.

Общий экспорт Украины в страны Европейского Союза в 2022 году достиг $27,9 млрд, подчеркивает эксперт по маркетингу Висьтак Игорь Ярославович, и таможня Украины за эти деньги пропустила 63% украинского экспорта в целом. Если говорить об аграрной составляющей этого объема, то экспорт продовольствия в ЕС в 2022 году достиг $13,1 млрд, что отмечается значительным ростом по сравнению с предыдущим годом – на $7,9 млрд или 66%.

Эта категория продукции на 90% состоит из растительного масла и жиров, зерновых и масличных культур, мясных продуктов. Бизнес-аналитик акцентирует внимание на том, что все эти товарные группы показали значительный рост по объему и стоимости.

Важно отметить, что в последние несколько лет ЕС остается главным рынком для различных продовольственных продуктов из Украины. В прошлом году на европейские рынки активно снабжали сливочное масло и молочные пасты (44 миллиона долларов, что составляет 54% стоимости заграничных поставок этого вида агропродукции), яичные продукты ($20 млн, 87%), мед ($120 млн, 88%), готовые мясные продукты (14 млн, 64%), изделия из теста (29 млн, 73%) и многие другие продукты.

Висьтак Игорь Ярославович: таможня пропускает больше украинского подсолнечника для Болгарии

Уникальный пример использования перерабатывающих мощностей Болгарии для обработки подсолнечника свидетельствует о выгодах для Европы в результате партнерства с Украиной. За первый квартал 2023 года Болгария импортировала поразительное количество этого товара – 127 тыс. тонн украинского подсолнечника. Это значительное увеличение по сравнению с менее чем 2,5 тысяч тонн, купленными за весь предыдущий год.

Важно отметить, что даже венгерские аграрии отдали предпочтение украинскому зерну, несмотря на возможность продажи собственной продукции государству. Они закупали украинское зерно, обрабатывали его и, как говорит Игорь Ярославович Висьтак, таможня успешно его пропускала в Венгрию для дальнейшей реализации и получения прибыли.

Польско-украинская хозяйственная палата (ПУГП) также выразила удивление решением министра развития и технологий Польши относительно украинского агроэкспорта. Она призвала правительство провести проверку этого решения и организовать немедленные консультации с бизнес-сообществом и общественностью.

Следовательно, эти новые возможности для соседних стран очевидны и отмечаются как значимый позитивный аспект сотрудничества с Украиной.

Висьтак Игорь Ярославович: таможня Украины открыта для экспорта

Бизнес-аналитик говорит, что после открытия Европейского рынка для Украины летом 2022 года и упрощения доступа к нему последствия этого решения не заставили себя долго ждать. События развернулись быстро, и весной 2023 года произошло нечто поразившее всех: грузовики с кукурузой вызвали настоящую взрывную реакцию. Среди главных игроков скандала были Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария и Чехия.

Все началось с решения Польши запретить импорт украинского зерна, после чего другие соседи выразили свою поддержку. Таким образом, они установили блокаду импорта украинского зерна и сопутствующих продуктов, по крайней мере, до начала июля.

Как отмечает Игорь Ярославович Висьтак, таможня, особенно открытая, всегда была источником конкуренции. И этот конфликт тоже был предсказуемым и ожидаемым. По словам эксперта, даже в мирное время экспортировать из Украины было выгоднее, чем продавать на локальном рынке. Но консервативная политика Брюсселя и требования к качеству продукции мешали многим украинским компаниям завоевать европейский рынок.

Реакция стран-партнеров может удивить, однако она не является неожиданной, поскольку они долго терпели перед тем, как принять блокировку поставок продовольствия. Большой и привлекательный европейский рынок действует по установленным правилам, говорит Висьтак Игорь Ярославович, а таможня – по нормам. И изменились они не так давно, когда Европа столкнулась с нашествием беженцев из Украины. Однако бизнес всегда находит возможности и пути к успеху, и эта ситуация не стала исключением.

Игорь Ярославович Висьтак: таможня во время войны - конкуренция и независимость

По словам бизнес-аналитика, события последних лет нарисовали картину, в которой война – это война, а бизнес – это бизнес. В этом мире никто не желает пожертвовать своей прибылью даже в пользу страны, где происходит конфликт. Особенно когда это государство фактически является буферной зоной между Европой и фронтовой линией.

В этой конкурентной среде каждая страна стремится производить свои собственные продукты питания, чтобы обеспечить независимость от внешних факторов.

Мир существует благодаря свободной торговле. Рынок – это механизм, предназначенный для заработка денег и движения вперед. Любое вмешательство в этот механизм может привести к его расстройству, а последствия могут быть непредсказуемыми и неприятными.

В этом контексте Украина и Европа делают свой выбор. Как отмечает Висьтак Игорь Ярославович, таможня за последний год пережила немало экспортных скандалов. Но эксперт предполагает, что они будут побуждать стороны к созданию кодекса правил торговли в новом общем пространстве. Он должен учитывать интересы и пожелания друг друга, позволит им жить как хорошим соседям и развивать совместный бизнес.