Игнат: Пилоты уже учатся на истребителях F-16 в воздухе

Украинские пилоты начали проходить практическое обучение на истребителях F-16 уже в воздухе.﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфир национального телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Полковник отметил, что обучение летчиков ВСУ на этих западных самолетах "продвигается согласно плану", при этом детали по этому поводу пока не освещают.

"Процесс пошел - и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно" , - рассказал он.

Представитель Воздушных сил уточнил, что полеты в небе на Ф-16 пока проходят не все наши летчики, которые обучаются эксплуатации истребителей.

"Не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану" , - сказал Игнат.

Тут следует отметить, что ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников утверждали, что украинские летчики уже летают на F-16, однако представители Воздушных сил ВСУ говорили, что не станут объявлять об этом до появления фотографий наших пилотов в кабине этих истребителей.

F-16 для Украины

Отметим, что ряд стран согласились предоставить Украине истребители F-16. Речь идет о Нидерландах, Дании и Бельгии. Тем временем в США уже идет обучение пилотов на американских истребителях.

В Воздушных силах говорят, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. А издание Politico утверждает, что ВСУ уже приступили к летной подготовке.

Президент Украины ВладимирЗеленский 7 ноября сообщил, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев. Это значит, что скоро наши пилоты пересядут на F-16.

8 ноября в ВС ВСУ заявили, что в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16