На Закарпатье итальянская фирма шила лыжные куртки для сборной РФ – ОВА

На Закарпатье по заказу "Russia Ski Team" отшивали зимние лыжные куртки для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту под итальянским брендом "Vist".﻿﻿ Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, сообщает Украинская правда.

"На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM" , – сообщил он.

Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.

Руководитель Закарпатья поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.