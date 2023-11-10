На Закарпатье итальянская фирма шила лыжные куртки для сборной РФ – ОВА
На Закарпатье по заказу "Russia Ski Team" отшивали зимние лыжные куртки для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту под итальянским брендом "Vist". Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, сообщает Украинская правда.
"На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM", – сообщил он.
Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.
Руководитель Закарпатья поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.