Коронавирус в Украине: какие мутации штаммов обнаружили и чем они угрожают
По состоянию на 16 ноября 2023 года в восьми областях Украины было обнаружено четыре мутации COVID-штамма "Омикрон", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По данным ЦОС, речь идет о таких штаммах:
- XBB (и его разновидности: XBB. 1.16 "Арктур", XBB. 1.42, XBB. 1.5 "Кракен", XBB. 1.9, XBB. 2.3.);
- HK.3;
- GE.1;
- EG.5 ("Эрис").
Они были обнаружены в Хмельницкой - 13 образцов, Черниговской - 8, Черкасской - 8, Черновицкой - 6, Львовской - 12, Киевской - 11, Сумской - 10 и Ровенской - 6, областях.
Чем опасны штаммы?
Как сообщал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, каждый штамм уникален и имеет собственные особенности опасности.
Теперь новые мутации позволяют вирусу быстрее распространяться между людьми, а также "прятаться" от иммунной системы. Кроме этого воспаление легких больше не является характерным симптомом коронавируса, как было в начале пандемии.
В настоящее время Covid больше похож на сезонное респираторное заболевание, характеризующееся следующими симптомами:
- зуд в носу;
- конъюнктивит (то есть красные глаза, слезотечение);
- выделение из носа;
- кашель;
- чихание;
- повышение температуры тела
Как защитить себя от Covid?
Стоит отметить, что сейчас наиболее эффективной защитой вакцинация от коронавируса. Она доступна и безвозмездна для каждого.
Как сообщалось, недавно в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон – "Арктур". Его обнаружили в Ровенской области. Позже в Минздраве уточнили, что все-таки речь идет о случае нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола", а не Арктур. Этот штамм обнаружили у 20-летнего парня.