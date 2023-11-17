Украинские консулы посетили пункты пропуска на границе с Польшей

Консулы генерального консульства Украины в Люблине посетили пункты пропуска "Рава-Русская – Гребенне" и "Дорогуск – Ягодин", которые две недели блокируют польские перевозчики, требуя отмены безразрешительной системы пересечения границы для украинских визави, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

По словам Зварича, украинские консулы встретились с представителями местной полиции, украинскими перевозчиками и польскими протестующими.

"Консулы призвали польскую сторону как можно быстрее разблокировать движение грузового транспорта и обеспечить всем необходимым украинских водителей, которые вынуждены ждать в многокилометровых очередях", – отметил посол.

Он, однако, добавил, что польские протестующие пока отвергли наработанные совместно предложения властей Украины, Польши и Еврокомиссии по "улучшению движения грузовых перевозок через украинско-польскую государственную границу".

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных

Накануне Еврокомиссия предупредила, что ключевое требование польских перевозчиков – восстановление разрешительной системы для украинцев -не является юридически возможным.