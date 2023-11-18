СМИ: Крупные компании отказываются от рекламы на X из-за антисемитских постов

Ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратят покупать рекламу на платформе X после того скандалов связанных с антисемитизмом, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей. Так, компания Apple отказалась от рекламы на платформе, что стало особенно большой потерей для X, поскольку технологический гигант принес соцсети Маска 50 млн долл дохода в первом квартале 2022 года.

Также представители Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount подтвердили, что приостановили размещение рекламы на платформе.

В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

После публикации отчета IBM заявила, что прекращает рекламу на X. В своем заявлении технологическая компания отметила, что имеет "нулевую толерантность к языку ненависти и дискриминации".

Также сам Маск вызвал возмущение, поддержав твит пользователя, который распространял антисемитские утверждения. В своем комментарии Маск написал, что пользователь "сказал истинную правду". В твите пользователя говорилось о том, что евреи распространяют ненависть к белым людям и хотят наполнить страну небелыми людьми, чтобы вытеснить белое население.