Председатель Госспецсвязи получил подозрение сразу после увольнения

Кабинет министров уволил Юрия Щиголя с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщил постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. После этого пресс-службы САП и НАБУ заявили, что Щиголю, его заместителю и другим должностным лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении государственными средствами, сообщает Лига.net.

Кроме Щиголя, был также уволен его заместитель Виктор Жору.

Временным исполняющим обязанности председателя Госспецсвязи назначен Дмитрий Маковский.

По данным следствия, Щиголь и другие чиновники в составе организованной группы "завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн".

Как утверждают НАБУ и САП, в 2021 году состоялась закупка программного обеспечения для создания систем защищенных реестров данных. Победителем тендера была компания, якобы подконтрольная Щиголю.

Она по завышенной стоимости поставила программное обеспечение госпредприятию "Украинские специальные системы", принадлежащему Госспецсвязи, добавляют в антикоррупционной прокуратуре.

В НАБУ отметили, что разница между реальной ценой и полученной составила 62 млн грн, которые участники коррупционной схемы, как утверждается, вывели на счета подконтрольных компаний за границей.

Щиголь был назначен главой Госспецсвязи 8 июля 2020 года. До этого с 2008 года до 2020 года проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях в СБУ. Занимался государственной программой по обеспечению украинских бойцов беспилотниками "Армия дронов", основанной в июле 2022 года Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Генеральным штабом и проектом United24.