Британская разведка: РФ стала чаще использовать кассетные авиабомбы
С ноября воздушные силы оккупационной армии РФ стали чаще применять 500-килограммовую кассетную авиабомбу РБК-500, отмечает разведка Великобритании, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 29 ноября.
В зависимости от варианта такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов, обычно взрывающихся либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним большим кумулятивным снарядом.
Согласно сообщениям, российские оккупанты применяют РБК-500 против украинских сил на Угледарской оси и вблизи Авдеевки в Донецкой области.
В разведке отмечают, что РФ могла добавить в авиабомбу РБК-500 модуль УМПК. Это позволяет самолету-носителю выпускать боеприпас за многие километры от цели.
В ведомстве добавили, что обычно российские планирующие бомбы обладают низкой точностью.