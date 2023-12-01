Разведка Эстонии: Бюджет 2024 года позволит РФ сохранить текущую интенсивность боев

В Разведывательном центре Сил обороны Эстонии считают, что бюджет на 2024 год, который утвердил президент Владимир Путин, позволяет России продолжать войну в Украине с той же интенсивностью, что и сейчас, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции в Минобороны заявил глава разведцентра ведомства Антс Кивисельг, сообщает ERR.

По его словам, в 2024 году оборонный бюджет российских вооруженных сил останется примерно на таком же уровне – 100 миллиардов евро, а в 2025-26 годах он немного сократится.

"Все это позволяет РФ продолжать войну (в Украине) с нынешней интенсивностью. Но это будет происходить за счет значительного снижения услуг и благосостояния российского общества", — отметил Кивисельг.

Он также сообщил, что уже в первом полугодии РФ превысила на 10% объемы, предусмотренные в оборонном бюджете 2023 года, поэтому был принят дополнительный бюджет.

Комментируя ситуацию на поле боя в Украине, глава разведцентра Сил обороны указал, что ситуация за прошедшую неделю существенно не изменилась.

"Общая интенсивность боев несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями, что может быть связано с ухудшением погодных условий в конце прошлой и начале этой недели", – заявил Кивисельг.

Он уточнил, что около 20% или чуть больше боевых действий всего фронта происходит в районе Авдеевки, а в самый активный день этой недели было более 100 боестолкновений по всей линии фронта.

По его словам, ВСУ продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам на южной окраине Авдеевки и при этом проводят контратаки, сохраняя этот район под своим контролем.

"На южном участке фронта существенных изменений не произошло. Вооруженные силы Украины смогли удержать вновь обретенные территории Украины на восточном берегу Днепра, и РФ начала дополнительное минирование возможных направлений украинского наступления с целью сорвать возможное продвижение ВСУ", — добавил Кивисельг.

Глава разведцентра усомнился, что РФ в ближайшее время сможет осуществить оперативный прорыв в Украине, а также предположил, что Москва, вероятно, увеличит интенсивность ударов по критически важной инфраструктуре Украины.

Ранее в разведцентре Сил обороны Эстонии выразили сомнение, что российским оккупационным войскам удастся вытеснить за Днепр Вооруженные силы, которые закрепились на левом берегу реки.

Перед этим эстонская разведка сообщила, что ВСУ смогли удержать освобожденные позиции на левом берегу Днепра от попыток российских оккупантов их отвоевать.