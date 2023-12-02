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"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за сильных снегопадов

"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за сильных снегопадов
Фото: Facebook

В результате ухудшения погодных условий на западе Украины ряд поездов "Укрзализныци" следуют с задержкой более чем на полчаса, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более чем на 30 мин, в частности:

  • №17/18 Харьков - Ужгород (+1:47);
  • №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
  • №35/36 Одесса - Перемышль (+1:17);
  • №53/54 Киев - Перемышль (+1:17);
  • №7/8 Киев - Черновцы (+0:53);
  • №715/716 Перемышль - Киев (+0:53);
  • №95/96 Киев - Рахов (+0:47);
  • №5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36).

Кроме того, в УЗ добавляют, что несмотря на снегопады отмененных рейсов нет, все поезда компании продолжают движение.

Напомним:

"Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре - запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

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