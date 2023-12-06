Британия объявила о новых санкциях в отношении поставщиков армии РФ

Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против лиц и групп, которые обеспечивают и финансируют российскую армию и военную промышленность, сообщает Европейская правда.

Под новые британские санкции попали компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, в частности белорусская организация АО "Конструкторское бюро "Дисплей", которая связана с производством военных технологий для белорусского режима и поддержкой войны РФ против Украины; сербская компания AVIO CHEM, отправлявшая многочисленные партии авиационных деталей и аксессуаров российским предприятиям; узбекская компания MVIZION, выступавшая посредником при импорте деталей в Россию; турецкая компания Smart Trading Limited, участвовавшая в поставках западной электроники в Россию.

Кроме того, под санкции попали три китайские компании – Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co, Limited и Xinghua Co., Limited, которые поставляют подсанкционные товары, имеющие важное значение для военных усилий России.

Также Британия включила в свой санкционный список 31 физическое и юридическое лицо из РФ, которые связаны с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.

Ограничительные меры касаются трех субъектов, поддерживающих сеть группы Вагнера, среди которых военная группа "Русич" и один из ее руководителей Ян Петровский.

Кроме того, санкции введены против четырех юридических лиц из ОАЭ, которые помогают РФ обходить нефтяные санкции.