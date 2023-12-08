На Западе считают, что РФ начала кампанию по обстрелу критической инфраструктуры Украины

Ракетные обстрелы Россией Украины в ночь на пятницу, 8 декабря, могут свидетельствовать о начале кампании по ударам по украинской критической инфраструктуре, к которой Москва готовилась последние месяцы, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает Sky News, журналистам на закрытом брифинге сообщил анонимный западный чиновник.

По словам собеседника, на Западе в течение последних нескольких недель отмечали, что Россия может начать скоординированную зимнюю кампанию ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"И, по нашей оценке, прошлой ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", – добавил он.

По словам чиновника, Россия нанесла удары по Украине с использованием тяжелой бомбардировочной авиации, "очень вероятно, самолетов Ту-95, которые фактически не разворачивались и не использовались в течение последних нескольких месяцев".

Запад считает, что крылатые ракеты, которые Россия запустила, скорее всего, являются "самыми современными высокоточными боеприпасами, которые россияне почти наверняка накапливали в течение последних нескольких месяцев", сказал собеседник.

"Несмотря на все это, предварительные сообщения указывают на то, что большинство ракет были перехвачены. Несмотря на трагическую гибель по меньшей мере одного гражданского человека, убытки, как представляется, минимальны", – добавил он.

Западный чиновник отметил, что последняя атака РФ не координировалась с беспилотниками типа "Шахед", которые россияне активно использовали в последние недели.

Напомним, утром 8 декабря Россия выпустила 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555 по Украине, из них Воздушные силы сбили 14. В результате атаки в Павлограде Днепропетровской области погиб один человек, еще несколько получили ранения и был поврежден промышленный объект.