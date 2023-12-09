Мировые цены на продовольствие в ноябре снизились на 10,7% – ФАО

В ноябре мировые цены на продовольственные товары снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Отмечается, что цены на продовольственные товары, которые продаются во всем мире, в ноябре составил в среднем 120,4 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, однако ниже 10,7 %, чем в ноябре 2022 года.

В ФАО сообщают, что индекс цен на зерновые снизился на 3% по сравнению с октябрем. Тем временем, цены на растительное масло выросли на 3,4%. Также индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 2,2% по сравнению с октябрем благодаря высокому импортному спросу на масло и сухое обезжиренное молоко со стороны покупателей из Северо-Восточной Азии, а также повышению внутреннего спроса в преддверии зимних праздников в Западной Европе.

"Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,4% по сравнению с месяцем, в среднем в ноябре на 41,1% выше, чем в том же месяце прошлого года, под влиянием повышенной обеспокоенности относительно доступности глобального экспорта на фоне ухудшения перспектив производства в двух ведущих странах-экспортерах, Таиланде и Индии из-за суровых сухих погодных условий, связанных с событием Эль-Ниньо" , - говорится в сообщении.

Кроме того, индекс цен на мясо снизился на 0,4% отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свиней и крупного рогатого скота, в основном благодаря большому экспортному предложению.

Также организация оценивает мировое производство зерновых в 2023 году на уровне 2,82 млрд тонн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году, и на 10,3 млн тонн выше предыдущего рекорда, достигнутого в 2021 году.

В ФАО ожидают, что мировые запасы зерновых до конца сезона 2024 года вырастут на 2,7% и достигнут нового рекордного уровня. Согласно последним прогнозам, глобальное соотношение запасов зерновых к потреблению составит 30,8% в 2023/24, что указывает на общий комфортный уровень предложения.

Добавляется, что мировая торговля зерновыми в 2023/24 годах несколько сократится до 468,4 млн тонн, что на 1,8% ниже уровня 2022/23 годов.

Напомним:

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,3% от значений июня - Индекс продовольственных цен ФАО составил 123,9 пункта. Но по сравнению с июлем прошлого года Индекс снизился на 16,6 пункта (11,8%).