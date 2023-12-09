"Укрэнерго" снова привлекло аварийную помощь из Румынии и Польши из-за дефицита
Из-за дефицита в энергетической системе Украина в третий раз с начала зимы была вынуждена привлекать аварийную помощь мощностью 300МВт от Румынии и Польши, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram.
Мощность привлеченной помощи составляет 300МВт. Ранее "Укрэнерго" запрашивали помощь 7 и 8 декабря. Основной причиной дефицита называют недостачу генерирующих мощностей.
"В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак прошлой зимой", - отмечают в Укрэнерго.
На дефицит также влияет высокий уровень потребления электроэнергии, несмотря на потепление и выходной день. В "Укрэнерго" призывают к экономному потреблению.
Напоминаем:
Потребление электроэнергии в Украине 7 декабря было рекордным с начала отопительного сезона, поэтому приходится привлекать аварийную помощь из Румынии и Польши.
В Одесской области в результате непогоды без света остался 131 населенный пункт в области, энергетики работают, чтобы перезаживить объекты критической инфраструктуры.