Генштаб: Силы обороны отразили более 30 атак россиян под Авдеевкой

Силы обороны Украины в течение суток отразили 36 атак российских захватчиков на Авдеевском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 11 декабря.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения. Враг нанес 10 ракетных ударов и совершил 46 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Зноб-Новгородское, Поповка, Порохонь Сумской области; Охримовка, Волчанск, Бударки, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Антоновка Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить российским захватчикам огневое поражение.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.