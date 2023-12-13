Аренда жилья в Украине в этом году выросла на 15% - Госстат

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в ноябре 2023 года составила 6 585 гривен. С начала года стоимость выросла на 15,5% при общей инфляции в Украине на уровне 4,4%.﻿ Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

На первом месте по стоимости аренды по-прежнему находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,6% до 12 731 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 7,9% до 11 848 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8 727 гривен. Город остается на третьем место по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Николаевской (3 501 гривен) областях.

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5 699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.