"Укргидроэнерго" призвало украинцев экономить электроэнергию

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота призвал украинских потребителей к экономии электроэнергии по причине срабатывания гидроэлектростанциями компании запасов воды в водохранилищах, сообщает Экономическая правда.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"В ноябре-декабре в энергосистеме был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Гидроэнергетика покрывает дефицит мощности, однако, к сожалению, это приводит к срабатыванию водохранилищ" , – сказал Сирота.

По его словам, "Укргидроэнерго" выполнило соответствующие распоряжение президента Владимира Зеленского и Кабинета министров, введя в осенне-зимний период 2023-2024 годов 83 гидроагрегата и обеспечив таким образом энергосистему Украины 4640 МВт мощностей.

Компания выполняет возложенные на нее ПСО (положение о специальных обязательствах – ред.) для покрытия разницы в тарифе на электроэнергию для населения, оплатив за 10 месяцев 19,8 млрд грн.

В то же время, он призвал украинцев быть энергосознательными и потреблять электроэнергию ответственно.