В МВФ предупредили о проблемах для украинской экономики в случае задержки помощи

Союзники Украины должны как можно скорее предоставить стране десятки миллиардов долларов. Задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановление экономики Киева.﻿ Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования в "пару месяцев", заявила Георгиева, похвалив власти после того, как они "оживили экономику", обуздали инфляцию и укрепили налоговую базу Украины.

Но поскольку США и ЕС все еще торгуются по поводу пакетов финансирования для страны, она сказала, что экономическое восстановление Украины окажется под угрозой, если оно будет вынуждено "приспособиться" к отсутствию новой финансовой поддержки.

Дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печатание денег, как он сделал несколько месяцев после российского вторжения в прошлом году.

"Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину, чтобы она адаптировалась… как раз в тот момент, когда страна повернулась к лучшим перспективам для экономики" , - сказала Георгиева во время визита в Южную Корею.

Глава МВФ заявила, что Украина сделала все возможное, чтобы заручиться поддержкой союзников.

"Они предприняли жесткие действия, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. МВФ выполнил свою роль, мы очень тесно сотрудничаем с Украиной. Нам нужно, чтобы партнеры Украины внесли свой вклад - как США, так и Европа" , - сказала она.

"Работа будет продолжаться в США и Европе. В конечном итоге я сохраняю оптимизм, они получат финансирование" , - добавила Георгиева.

Помощь Украине

Высокопоставленный западный чиновник заявил изданию, что Украина "обладает некоторой гибкостью" и "вероятно, сможет пережить январь и февраль" благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка, которые должны направить 2 млрд долларов в следующем месяце, а также займам от отечественных банков.

Но после этого Киеву придется либо сократить расходы, либо, что более вероятно, прибегнуть к монетарному финансированию со стороны центрального банка, что повлечет за собой риск гиперинфляционного всплеска и дестабилизации финансовой системы страны.

Как отмечает FT, Согласно бюджету, принятому в прошлом месяце, Украине потребуется 41 млрд долларов в виде бюджетной поддержки от своих союзников в следующем году. Киев рассчитывает на 18 млрд долларов от ЕС, 8,5 млрд в долларов от США, 5,4 млрд долларов от МВФ, 1,5 млрд в долларов от других банков развития и 1 млрд долларов от Великобритании.

Конгресс США ранее в этом месяце не смог одобрить пакет финансирования на сумму 60 млрд долларов даже после того, как президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы лоббировать помощь.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о давно запланированном четырехлетнем плане финансирования Украины в размере 50 млрд евро после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это предложение.

Если соглашение о дополнительных деньгах не будет заключено, министерство финансов Украины может быть вынуждено принять жесткие меры, чтобы восполнить дефицит финансирования, пишет FT.

Экономика Украины

В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина была вынуждена сжечь валютные резервы, в то время как центральный банк начал покупку государственных облигаций, чтобы закрыть дефицит финансирования. Экономика сократилась почти на треть.

Бюджетное положение Украины с тех пор укрепилось благодаря выделению союзниками десятков миллиардов долларов финансирования. В марте МВФ утвердил 48-месячное соглашение о поддержке Украины, предоставив доступ к финансированию на сумму около 15,6 млрд долларов США.

В своей оценке, проведенной в этом месяце, фонд выявил, что макроэкономические показатели Украины оказались "лучше, чем ожидалось". Он повысил прогноз роста на 2023 год до 4,5% , а в 2024 году прогнозируется рост на 3-4 процента.

Сана Надим, заместитель главы миссии МВФ в Украине, заявила на прошлой неделе, что крупномасштабное денежно-кредитное финансирование "может действительно свести на нет с трудом достигнутую стабилизацию, достигнутую в рамках программы".