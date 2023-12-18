У Туска говорят, что блокаду границы с Украиной будет трудно решить
Министр инфраструктуры в правительстве Дональда Туска Дариуш Климчак обвинил предыдущую власть в бездействии из-за блокады перевозчиками границы с Украиной и заявил, что ее будет очень трудно решить, сообщает Европейская правда.
Слова Климчака в эфире Polsat News цитирует агентство РАР.
Министр отметил, что в понедельник проходит заседание Еврокомиссии и Украины, на котором Польша является наблюдателем с правом голоса.
"Это первый раз, когда мы вообще можем начать дискуссию о соглашении о либерализации транспортного сообщения. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", - напомнил он.
По словам Климчака, через несколько дней он должен встретиться с украинским коллегой (вероятно, Александром Кубраковым или его заместителем), а ежедневно он проводит переговоры с протестующими перевозчиками.
"Мы ищем общий знаменатель, на основе которого можно было бы достичь по крайней мере приостановления протеста", – пояснил он.
Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.
В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как на прошлой неделе ее запретили местные власти.
Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.
Тем временем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.