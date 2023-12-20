Россия, Китай и КНДР укрепляют сотрудничество – Кирби

В администрации президента США Джо Байдена заявили об укреплении сотрудничества между Россией и Китаем и КНДР в своем стремлении посягать на существующий мировой порядок. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

"Мы видим растущее стремление РФ и Китая, а также в определенной степени и Северной Кореи, усилить и улучшить свои связи друг с другом" , – сказал он.

По его словам, это три государства, которые посягают на порядок, основанный на правилах, который Соединенные Штаты и их союзники и партнеры помогли стабилизировать и ввести после окончания холодной войны.

"Мы все еще верим, что порядок, основанный на правилах, имеет значение и что есть определенные страны, которые хотели бы действовать способом, противоречащим этому порядку" , – подчеркнул Кирби.

Он пояснил, что именно поэтому президент Байден работает над укреплением союзов и партнерств США в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, "которого не видели за последние годы", а также над улучшением и углублением сотрудничества в области безопасности с Южной Кореей и Японией.