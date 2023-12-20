"Киевстар" восстановил 100% услуг в Украине и за границей – президент компании

Мобильный оператор "Киевстар" восстановил 100% услуг по всей территории Украины, а также за границей. В настоящее время сеть работает без каких-либо ограничений, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона.

"Мы восстановили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последнюю услугу, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги "Киевстар" работают без каких-либо ограничений, - заявил Комаров.

Президент компании добавил, что "Киевстар" сделал выводы после кибератаки и уже начал внедрять обновленные методы киберзащиты в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Комментируя отток абонентов к другим мобильным операторам, Комаров заявил, что сейчас "Киевстар" имеет некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга и аналитик, в связи с чем увидит реальную статистику уже через несколько дней.

Кибератака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.

Во время сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблему работы сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

Как отмечает разведка Британии, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения России.

Сбой 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, пользователи мобильного оператора снова сообщили о сбоях в работе. Абоненты жаловались на отсутствие связи, невозможность проверить состояние счета, а также работу приложения "Киевстар". Позже в компании подтвердили сбой.

Все проблемы были устранены уже ближе к обеду.