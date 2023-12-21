15% поляков готовы воевать в случае нападения РФ – опрос

15% поляков заявили, что готовы встать на защиту своей страны, если на нее нападет Россия, 37% решат эвакуироваться. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita, сообщает Лига.net.

Жителям Польши предложили представить сценарий, в котором их страна испытала вторжение со стороны России, после чего спросили, как они будут вести себя.

15,7% сказали, что пошли бы добровольцами в Войско Польское. Еще 29% поляков склоняются к тому, что начали заниматься волонтерством.

В то же время почти каждый третий (37,4%) решил бы немедленно эвакуироваться: 11,9% выедут за границу с семьей, а 25,5% – в безопасное место в пределах Польши.

Еще 22% поляков ничего не сделают, а 11,6% не знают, как будут вести себя.

В общем, среди тех, кто заявил о желании пойти в армию, – 28% жителей крупных городов, 37% — в возрасте от 18 до 29 лет, а также избиратели партии президента Анджея Дуды "Право и справедливость".

Среди тех, кто уехал бы за границу, – люди в возрасте 30-39 лет (33%), жители сельской местности (18%), а также люди со средним (19%) или высшим образованием (20), которые на прошлых выборах голосовали за "Третий путь" (21%).