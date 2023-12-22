Под Авдеевкой россияне сменили тактику – Барабаш

На Авдіївському напрямку російські окупанти трохи змінили тактику. Про це заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш у п’ятницю, 22 грудня, сообщает Новое время.

"Ворог зараз трохи змінив тактику. Вони взяли у пріоритет, умовно кажучи, три напрямки: куди направляють техніку і велику кількість піхоти" , – розповів він в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз "дійсно дуже складно і дуже гаряче".

"Останнім часом часто питають, чи стало легше – не стало. Ворог буде намагатися реалізувати поставлені задачі по взяттю міста" , – сказав він.

Однак Барабаш заявив, що не треба розганяти "зраду", наші хлопці тримаються.