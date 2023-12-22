Под Авдеевкой россияне сменили тактику – Барабаш
На Авдіївському напрямку російські окупанти трохи змінили тактику. Про це заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш у п’ятницю, 22 грудня, сообщает Новое время.
"Ворог зараз трохи змінив тактику. Вони взяли у пріоритет, умовно кажучи, три напрямки: куди направляють техніку і велику кількість піхоти", – розповів він в ефірі телемарафону.
За його словами, зараз "дійсно дуже складно і дуже гаряче".
"Останнім часом часто питають, чи стало легше – не стало. Ворог буде намагатися реалізувати поставлені задачі по взяттю міста", – сказав він.
Однак Барабаш заявив, що не треба розганяти "зраду", наші хлопці тримаються.