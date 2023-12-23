Польские фермеры приостановят свою акцию протеста на КПП с Украиной

Фермеры, которые блокируют пограничный переход в польской Медыке (на украинской стороне – КПП "Шегини), 24 декабря приостановят свою акцию протеста, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил организатор протеста Роман Кондрув из организации "Обманутое село", сообщает RMF FM.

Как сообщил Кондрув, протест будет приостановлен с 8 утра воскресенья до 2 или 3 января 2024 года.

Он отметил, что если получит письменное заявление от премьер-министра Дональда Туска о том, что их требования будут выполнены, то протест, вероятно, не будет возобновлен.

Новый министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции заверил, что требования будут выполнены, но на это нужно время. Он добавил, что средства на выполнение некоторых требований предусмотрены, в частности, в государственном бюджете, который сейчас находится на стадии рассмотрения.

На пресс-конференции также было сообщено, что в Медыке было подписано соглашение с фермерами из "Объединенного села", которые протестуют у пограничного перехода в Дорогуске в Люблинском воеводстве. Документ содержит такие требования, как прекращение импорта сахара из Украины и немедленная выплата прямых субсидий.

Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке 23 ноября этого года. Они требуют, среди прочего, субсидий на кукурузу, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

В правительстве Польши допустили, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.