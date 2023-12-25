Протесты в Бельгии: митингующие прорвались в мэрию Белграда

В сербской столице Белграде поздно вечером 24 декабря состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии, сообщает Европейская правда.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Демонстранты принесли на акции протеста флаги Сербии и Евросоюза. Во время акции протеста они свистели в свистки и неоднократно выкрикивали "воры, воры".

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать.

Оппозиционный кандидат в мэры Белграда Владимир Обрадович заявил, что полиция не позволила им попасть на "рабочие места".

По его словам, представители оппозиции требуют от правительства Сербии назначить переговорную группу для преодоления избирательного кризиса.

Первые инциденты произошли около 19:00, когда представители оппозиции и часть демонстрантов попытались открыть двери мэрии, а полиция им помешала.

Часть людей в масках пытались прорваться в здание мэрии Белграда, однако силы полиции, которые находились внутри, применили слезоточивый газ и разогнали протестующих.

После этого полицейские вытеснили демонстрантов из центра Белграда, было задержано более 30 протестующих.