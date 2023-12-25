"Укрнафта" запустила новую скважину с дебитом более 50 тонн в сутки

ПАО "Укрнафта" запустило в работу новую скважину на востоке Украины с начальным дебитом 51,4 тонны в сутки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Корецкий.

Он отметил, что работы велись собственным буровым вертатом компании, а в процессе бурения были задействованы разработки "Укрнафты". Отдел промышленной химии и анализа керна на основе базовой рецептуры разработал буровую промывочную жидкость, которую использовали до глубины 2013 метров.

Это позволило уменьшить коэффициент кавернозности ствола и минимизировать затраты на химреагенты и материалы, что сэкономило компании миллионы гривен.

Общая глубина новой разведочной скважины составляет 2919 метров, начальный дебит - 51,4 тонны в сутки.

"В разрезе скважины раскрыто еще три перспективных залежи в серпуховских и башкирских отложениях. Поэтому, после отработки нижележащих залежей, будет пробурена горизонтальная часть скважины с целью разработки запасов нефти залежи в башкирских отложениях" , - добавил Корецкий.

Напоминаем:

ПАО "Укрнафта" пробурила очередную скважину в пределах одного месторождения на западе Украины, с начальным суточным дебитом нефти 25-30 тонн.