В КГГА объяснили, что будет с метро на Виноградарь

КП "Киевский метрополитен" проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилого массива Виноградарь, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП, которое выйдет 27 декабря.

Действующий генподрядчик "Киевметрострой", который выиграл тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд грн, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

"Насколько я понимаю, [от "Киевметростроя" не осталось] практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу" , – сказал Поворозник.

По словам первого заместителя, заказчик строительства оценит и заактирует выполненные работы. Выявленные факты злоупотреблений будут переданы правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства в отношении "Киевметростроя".

Напоминаем:

Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.