У границы со Словакией пограничники задержали 16 мужчин

За прошедшие сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 граждан Украины, которые пытались незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу.﻿﻿ Об этом заявили в Госпогранслужбе, сообщает Украинская правда.

Тринадцать из них направлялись двумя группами, остальные трое шли по одному. Как уточнили изданию в пресс-службе ГПСУ, это значительное количество для участка одного пограничного отряда (Чопского), поскольку за последние 3 месяца здесь фиксировали от 2 до 5 человек, которые пытались незаконно пересечь границу в сутки.

Сейчас же одну из групп задержали на окраине населенного пункта Дубрыничи Ужгородского района. Правоохранители остановили легковой автомобиль украинской регистрации, который направлялся в сторону Словакии, по информации оперативных сотрудников отряда.

В нем находились восемь мужчин призывного возраста, которые оказались жителями Закарпатья. Пограничники установили, что водитель легковушки согласился за денежное вознаграждение доставить до границы своих односельчан и способствовать их переправке на территорию Словакии. Во время задержания он пытался убежать, однако военнослужащие его остановили.

Другую группу, в состав которой входили четверо закарпатцев, остановили на участке ответственности отделения "Паладь Комаровцы". Задержать нарушителей удалось также благодаря опережающей информации оперативников. В указанный ими район были высланы дополнительные наряды, которые обнаружили группу мужчин в нескольких сотнях метров от госграницы.

Еще трех правонарушителей задержали в ходе осуществления проверочных мероприятий пограничные наряды на участке ответственности отделов "Ужгород" и "Новоселица". Один человек признал намерение добраться до Словакии вне пунктов пропуска, двое других находились в пограничье без документов, удостоверяющих личность.

Мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, задержали в административном порядке. Их привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

В действиях переправщика усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Соответствующее сообщение было направлено в адрес Ужгородского райотдела Нацполиции.