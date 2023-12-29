В четырех областях отключения электричества из-за обстрелов – Минэнерго
После массированных вражеских обстрелов 29 декабря есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.
Киевская область
В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.
Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.
Днепропетровская область
Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.
Одесская область
В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.
Харьковская область
Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, в то же время обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.
Донецкая область
Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключили 43 населенных пункта (5,9 тысяч потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.
Запорожская область
В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).
Херсонская область
В областном центре подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).
Черниговская область
В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов – почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, плановые отключения не предусматриваются.