В четырех областях отключения электричества из-за обстрелов – Минэнерго

После массированных вражеских обстрелов 29 декабря есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.

Киевская область

В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

Днепропетровская область

Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

Одесская область

В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Харьковская область

Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, в то же время обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Донецкая область

Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключили 43 населенных пункта (5,9 тысяч потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

Херсонская область

В областном центре подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов – почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, плановые отключения не предусматриваются.