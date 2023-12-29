Дуда созывает срочное заседание Бюро нацбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 13:00 заседание Бюро национальной безопасности после того как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект, сообщает Европейская правда.

В 13:00 состоится встреча президента Дуды с главой Министерства обороны Владиславом Косиняком-Камышем, руководителями Генерального штаба Веславом Кукулой и генералом Оперативного командования Мацеем Клишем.

Официально тема встречи не сообщается, но можно догадаться, что речь пойдет об инциденте, который произошел на востоке Польши.

Ранее стало известно, что в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.