В "Киевгуме" отвергают обвинения СБУ в поставке товаров в Россию

В ООО "Киевгума", к которым накануне с обысками пришла СБУ и которых подозревают в поставках товаров тактической медицины стране-агрессору, уверяют, что прекратили сотрудничество с РФ с февраля 2022 года.﻿ Об этом заявил гендиректор компании Андрей Острогруд, сообщает Экономическая правда.

"С февраля месяца 22 года мы полностью остановили сотрудничество со страной агрессором! Ни одной поставки не было! Средства потеряны в эрефии (дебиторку), списано получив соответствующие справки ТПП о форс-мажоре. Все это можно видеть как у нас в учете, так и в налоговой и таможне" , - заявил руководитель.

Он отмечает, что эстонские и швейцарская компании, которые фигурируют в деле СБУ - это мощные европейские компании, с которыми "Киевгума" сотрудничает десятки лет.

"Всегда им поставляли эти же позиции (медицина, детские изделия). Поэтому обвинять нас в "хитрых схемах" не стоит, все это тоже можно увидеть в налоговой и таможне, глянув историю поставок" , - добавил он.

"В материалах дела указано, что наша компания производила товар для Эстонии под их Брендом, чтобы "спрятать следы"! Действительно, мы производим товар медицинского назначения (грелки, спринцовки, напальчники) для них уже более 20 лет и именно под их ТМ, а они реализуют сотни СКЮ в т.ч. презервативы, тесты на беременность и т.д. как собственную продукцию по всем странам ЕС и Ближнего Востока" , - отметил Острогруд.

По его словам, всю эту информацию можно подтвердить через таможню и ТПП, где годами оформляются документы. Также гендиректор "Киевгумы" отметил, что компания производит товар под СТМ для многих компаний как из ЕС, так и из Украины, и это обычная практика для любого производителя.

Что касается поставок "тактики" и миллионных сумм о чем заявили в СБУ, Острогруд отметил, что действительно, за весь период с февраля 2022 года компания поставила товара на эстонские и швейцарскую компанию, указанные в деле, на сумму около 1 млн евро.

"Но, повторюсь, мы на эти компании поставляем товар десятки лет, и в этих суммах поставок - грелки резиновые, клеенка, спринцовки, напальчники, соски и пустышки для детей и прочее! То есть, позиций "тактика" (о чем можно узнать у нас на официальном сайте компании) не было! Но, наши "слуги божьи" (СБУ - ред.) к тактике "прилепили" такую позицию как Бинт Мартенса! Это тонкая резиновая полоса длиной 3,5 и 5 м, которая используется где угодно в быту ... Именно эти позиции фигурируют в материалах дела, по которому нас обвиняют в "измене". Мало того поставки этих позиций - это несколько десятков тыс евро, а не миллион" , - отмечает гендиректор.

Он напомнил, что в августе уже заявлял о давлении силовиков и открытии уголовного дела о поставках аптечек для ВСУ по завышенным ценам, в котором не было никаких доказательств.

"Так, не получив желаемого результата по Аптечкам, но желая "мести за мою агрессивную позицию", а также желая "наживы" (о чем я писал ранее) - "сбить нашу компанию" как единственного и крупнейшего производителя Аптечек, и завезти своих поставщиков китайского дерьма...., и была создана "ГосИзмена". Я уверен, что адвокаты имеют все доказательства и аргументы отрицать все что указано в официальной статье СБУ, и через суд опровергнуть информацию и закрыть дело" , - резюмировал он.

Напомним, в ООО "Киевгума", ее дочерних компаниях и учредителей 4 января прошли обыски Службы безопасности Украины.﻿﻿ Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила украинскую компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.