НБУ: Инфляция в Украине в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1%

Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1% благодаря снижению давления со стороны расходов бизнеса, прежде всего благодаря более дешевому продовольственному сырью, а также улучшению ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости. По оценкам НБУ, инфляция продолжила снижаться и в декабре, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2024 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки роста цен за декабрь, но согласно обнародованному графику годовая инфляция упала ниже 5% (целевого показателя регулятора) впервые с ноября 2020 года.

Госстат обнародует официальные данные по инфляции 10 января.

Цены в декабре

По данным НБУ, рост цен на услуги, непродовольственные товары и продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости, замедлился благодаря улучшению ожиданий в условиях контролируемой ситуации на валютном рынке.

"Дополнительным фактором было снижение давления со стороны расходов бизнеса, в частности благодаря более дешевому пищевому сырью на фоне больших урожаев 2023 года" , - говорится в обзоре.

Темпы роста цен на продовольствие остались низкими, хотя они несколько увеличились из-за сокращения предложения более низкого качества продукции (в частности картофеля) и перехода на более дорогую тепличную продукцию (помидоры и огурцы).

"Определенный вклад в рост продовольственной инфляции также внесла блокада границ" , - добавили в НБУ.

Цены на горючее, алкоголь, сигареты и коммуналку

Как отметили в НБУ, после ускорения в ноябре на фоне усложненной логистики, цены на топливо в декабре замедлили рост благодаря снижению мировых цен на нефть и поставке топлива альтернативными путями, что нивелировало эффекты блокады.

Удорожание алкогольных напитков и табачных изделий еще раз притормозило благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения и улучшению ожиданий, говорится в обзоре.

"Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги" , - добавили в НБУ.

Инфляция в Украине

Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. К 2024 году прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (декабрь к декабрю).