Расследование актов саботажа на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года якобы тормозилось польскими чиновниками, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на европейских следователей сообщает портал Finanzen.net.

Европейские следователи, расследующие это дело, заявили, что польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижении вероятных диверсантов по польской территории. Теперь следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, которое приступило к исполнению своих обязанностей в декабре, поможет прояснить это дело.

Европейские следователи уже давно предполагают, что атака была осуществлена из Украины через Польшу. Однако отсутствие сотрудничества со стороны Варшавы затрудняет определение того, произошла ли атака с ведома или без ведома бывшего польского правительства, говорят чиновники.

Некоторые следователи сейчас рассматривают возможность обратиться в офис нового премьер-министра Польши Дональда Туска за помощью в расследовании.

Польша является членом НАТО. Любое подозрение в том, что страна может скрывать информацию о нападении на союзника, подорвет доверие к альянсу, который переживает одно из самых больших испытаний с момента своего основания. С точки зрения Москвы, любое поведение Польши, указывающее на причастность к диверсии, может рассматриваться как агрессивный акт со стороны НАТО.

Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что польское правительство причастно к взрывам. И даже если некоторые польские чиновники были причастны, это могло произойти без ведома политического руководства, считают следователи. Однако попытки польских чиновников препятствовать расследованию вызывают все большие подозрения относительно роли и мотивов Варшавы.

Через несколько дней после вступления в должность Туск уволил руководителей всех спецслужб, в том числе тех, которые занимались расследованием дела "Северного потока".

Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.