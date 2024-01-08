"Укрэнерго" обратилось к гражданам из-за стремительного роста потребления электроэнергии

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" фиксирует очень стремительный рост потребления с середины понедельника, 8 января, и призывает к экономному потреблению электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Уже в обеденные часы, между 13:00 и 14:00, уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня, пятницы, 5 января, на 13,4%" , – сообщил системный оператор.

Причиной роста потребления он называет начало рабочей недели и значительное похолодание во всех регионах Украины. Кроме того, в южном регионе постепенно возобновляется энергоснабжение потребителей, обесточенных из-за непогоды.

"Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям" , - говорится в сообщении.

Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях, "Укрэнерго" призывает соблюдать простые правила рационального использования электроприборов в течение дня:

выключите "лишний" свет в помещениях, а также кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха комфортная,

не включайте дома сразу несколько мощных приборов, в частности чайник и микроволновку,

выньте зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.