В Пентагоне ошеломлены, что Остин скрывал свою болезнь – Politico

Чиновники Пентагона, комментируя сообщения о раке у главы ведомства Ллойда Остина, заявили, что были потрясены тем, что он скрыл свой диагноз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц американского оборонного ведомства, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников издания, они с пониманием относятся к желанию Остина сохранить приватность, но не понимают, почему он скрывал свой диагноз и дальнейшую госпитализацию от своих подчиненных и высшего руководства Пентагона.

Как отмечает издание, некоторые возмущены тем, что Остин скрывал свой диагноз от президента Джо Байдена до вторника.

Один из чиновников заявил, что "разочарован" тем, как глава Пентагона принимает решения.

"Он принял сознательное решение не делиться чем-то настолько важным по меньшей мере с президентом. Это было опрометчиво и безответственно" , – сказал собеседник издания.

В то же время другой источник сказал, что команда министра обороны "уважает его частную жизнь" и что "мы все ему доверяем".

"Я думаю, что люди считают, что сообщение о его госпитализации могло бы быть более осторожным, но я не думаю, что кто-то сердится, что он не обсуждал свой диагноз" , – отметил чиновник.

По его словам, он не думает, что несвоевременное информирование о состоянии здоровья Остина было преднамеренным.

Кроме того, близкие к Байдену люди сообщили, что он не планирует увольнять главу Пентагона и не примет отставку, если Остин сам о ней попросит.

Некоторые собеседники издания напомнили, что Остин всегда старался держаться подальше от СМИ, а также отметили, что он не слишком коммуникабелен.

Представитель Пентагона рассказал, что Остин может проводить целые брифинги, не произнося ни слова, иногда только издавая звук, чтобы показать, что он слушает и следит за ходом разговора.

Напомним, в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты, и из-за осложнений после операции его срочно госпитализировали в начале года.

Пентагон не информировал о состоянии здоровья своего главы несколько дней ни Белый дом, ни общественность, что уже вызвало критику.

Сам Остин позже сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы лучше выполнить работу, обеспечив надлежащее информирование общественности".