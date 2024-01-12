Эрдоган осудил авиаудары по хуситам в Йемене

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил в пятницу авиаудары США и Британии по йеменским повстанцам-хуситам, заявив, что атака превратит Красное море в "кровавую баню", сообщает Европейская правда.

"Прежде всего, они не пропорциональны. Все это непропорциональное применение силы" , – сказал Эрдоган.

"Такое впечатление, что они стремятся превратить Красное море в кровавую баню" , – добавил он.

Эрдоган заявил, что его правительство получало новости по разным каналам о том, что хуситы ведут "успешную оборону и дают успешные ответы как США, так и Британии".

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.