Центр Житомира остался без электроснабжения: обесточена 21 подстанция

В Житомире вечером 12 января обесточена 21 трансформаторная подстанция, однако о причинах аварийного отключения пока не сообщают, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Житомирского городского совета в Facebook.

"На данный момент в Житомире обесточена 21 трансформаторная подстанция (ТП). Работают энергетики облэнерго и коммунальщики.

Ток в шесть ТП уже в процессе восстановления. Все остальные адреса отработают в пределах часа-двух", — говорится в сообщении.

На сайте "Житомироблэнерго" говорится, что аварийное отключение произошло в 16:38.

Городской голова Сергей Сухомлин в Facebook заверил, что "полтора-два часа и все уладят". Он призвал горожан не забывать "экономить. И экономить".