Сунак и британские консерваторы могут разгромно проиграть выборы

Согласно опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит оглушительное поражение на выборах, которые должны пройти в этом году, сообщает Европейская правда.

Результаты опроса опубликовало издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Опрос прогнозирует, что лейбористы получат 385 мест в парламенте, тогда как консерваторы сохранят лишь 169.

Такой результат можно сравнить с поражением консерваторов в 1997 году, когда партия во главе с Джоном Мейджором потеряла примерно столько же мест. И такой результат стал бы самым большим падением поддержки правящей партии в Британии с 1906 года.

Это практически гарантирует Лейбористской партии по меньшей мере десятилетнее пребывание у власти, поскольку ни одна партия с таким значительным большинством еще никогда не проигрывала следующие выборы, пишет издание.

Опрос также принес плохие новости для Шотландской национальной партии, которая, по прогнозам, потеряет почти половину своих мест в пользу лейбористов, сохранив лишь 25.

14 тысяч человек, опрошенных YouGov, примерно в семь раз превышают обычное количество людей, участвующих в опросах компании.

Опрос был проведен по заказу группы консервативных доноров.

Последние опросы неоднократно показывали, что консерваторы отстают от лейбористов.

Опрос YouGov в ноябре показал, что партия Сунака отстала от лейбористов на 19 процентных пунктов.