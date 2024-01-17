Кабмин ввел изменения на предоставление компенсации за уничтоженное жилье

Кабинет министров ввел изменения в процедуры предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится правительственном постановлении №39 от 16 января.

В частности, устанавливается ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно:

не более 150 кв. м для квартиры,

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Отмечается, что в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества будет фиксироваться площадь объекта разрушенного имущества, превышающая максимальные ограничения площади для подсчета компенсации.

"В дальнейшем площадь, по которой не была начислена компенсация, будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами" , - говорится в тексте постановления.

Напоминаем:

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "еВосстановление", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

Эти средства можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ и услуг подрядчиков, у которых есть соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал "Дія".

С декабря были начаты выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости:

максимум 350 тыс. грн для квартиры

500 тыс. грн – для частного дома.

С 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье должны выплачивать украинцам, которые отремонтировали его за свой счет.

С 1 августа 2023 года в "Дії" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.

Компенсации будут выплачивать единоличным собственникам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и располагается на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

С 27 декабря 2023 года началась выдача жилищных сертификатов в "Дії". Средняя цена компенсации за разрушенное жилье в целом по Украине составляет 2 млн грн.

На предоставление компенсаций по программе "еВосстановление" в мае 2023 года было выделено 4,433 млрд грн, в ноябре - еще 1,5 млрд (на компенсацию поврежденного имущества) и 2,5 млрд грн (на компенсацию уничтоженного имущества).

По данным Минвосстановления, на 17 января 2024 года уже 95 украинских семей оформили сделки по покупке жилья с использованием жилищных сертификатов, выданных по программе компенсаций за разрушенное из-за войны жилье. В работе комиссий при органах местного самоуправления - более 8 тыс. заявок на компенсацию.