Франция сможет изготовить для ВСУ почти 80 гаубиц Caesar – министр

Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar для украинской армии к началу следующего года. Об этом заявил в интервью France Inter министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что в ближайшие недели Париж поставит Киеву шесть гаубиц Caesar и сможет изготовить еще 72 пушки к началу 2025 года. В общей сложности речь идет о 78 гаубицах, произведенных в течение более года.

"В настоящее время в Украине их (гаубиц Caesar. – Ред.) есть 49, что привело к тактическим успехам. Наша инициатива направлена на производство 78 орудий Caesar в 2024 году, поощряя европейцев и наших союзников к совместному финансированию" , – сказал он также в интервью газете Le Parisien.

Министр отметил, что шесть гаубиц Украина купила за свой счет. В четверг в Париже предстояло объявить о создании "артиллерийской коалиции" во главе с Францией и США, призванной усилить возможности Киева.

Во французскую столицу планировал приехать глава Минобороны Украины Рустем Умеров, но его визит отменили из соображений безопасности. Он присоединится к запланированным мерам в режиме онлайн.

Лекарню добавил, что флагман французской артиллерии, дальнобойное самоходное орудие Caesar, стоит от трех до четырех миллионов евро, и эта цена, по его мнению, "приемлема" для союзников Парижа.

Лекорню также сообщил, что поставка Украине около сорока дополнительных крылатых ракет SCALP, обещанных президентом Эмманюэлем Макроном, начнется в ближайшее время и продлится в течение года по графику, который он не уточнил.

Макрон ранее анонсировал, что в феврале совершит визит в Украину, чтобы завершить двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности".