Bloomberg: Китай начал активнее покупать российскую нефть из-за споров с Ираном

Китай начал активнее покупать российскую нефть из-за споров с Ираном, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам анонимных трейдеров, поставки с прибытием в феврале – 3,8 млн тонн – были распроданы в течение первых двух недель месяца. Россия снизила цены на сорт ESPO в восточной части страны, что делает ее более привлекательной для независимых нефтеперерабатывающих компаний Китая.

Переработчики нефти в провинции Шаньдун обратились за ESPO, поскольку иранские продавцы настаивают на более высоких ценах. Хотя нефть из стран Персидского залива по-прежнему остается одной из самых дешевых в мире. Пока никаких соглашений не заключено, отмечает агентство.

Компании Teapots, на долю которых приходится более четверти нефтеперерабатывающих мощностей Китая, долго выигрывали от своей готовности покупать нефть, которой избегают другие покупатели, опасающиеся потенциальных штрафов со стороны западных стран. Однако спрос на венесуэльскую нефть возрос после отмены санкций США.

Повышение цен усилило привлекательность ESPO, который уже был популярным сортом среди производителей из-за его относительно низкой стоимости и короткого расстояния доставки.

В декабре более 90% судов, перевозящих грузы ESPO, направились в Китай, крупнейший в мире импортер нефти, согласно данным отслеживания судов.

Напомним:

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против 19 танкеров, которые под флагами Либерии и Панамы занимались перевозкой российской нефти.