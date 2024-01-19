Суд над Мазепой: разбирательство остановили из-за отвода судьи

Печерский суд остановил заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе до решения об отводе судьи - защита заявила о его заангажированности, сообщает Экономическая правда.

В ходе заседания адвокаты Мазепы озвучили три ходатайства в суд:

О проведении трансляции из зала суда на официальных ресурсах Печерского суда.

Об отводе прокурора по делу из-за предвзятого отношения и нарушения презумпции невиновности. А именно, защита заявляет, что в тексте подозрения сторона обвинения утверждает как свершившийся факт, что Мазепа совершил преступление. Кроме того, обыски по месту работы и жительства Мазепы были проведены без предъявления соответствующего постановления суда, что обвинение объясняет "неотложностью" этих обысков.

Обвинение при этом заявило, что в подозрении формулировка не утверждает вину Мазепы, а обыски проводились согласно Уголовно-процессуальному Кодексу в неотложных случаях. По информации обвинения, Мазепа планировал сбежать из страны после того, как получил информацию о вручении ему подозрения.

Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации. Адвокаты Мазепы заявляют, что в пятницу около 8 утра им вручили 4 тома дела, над которыми ГБР и прокуратура работали 10 лет. Зато у защиты было всего 3-4 часа на подготовку. Обвинение считает, что Мазепа знал о защите известно об уголовном производстве минимум месяц, когда продолжались обыски у других фигурантов.

Судья отказал во всех трех ходатайствах. Следовательно, защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения.

Суд остановил рассмотрение дела до решения об отводе. Как пояснили адвокаты Мазепы, теперь необходимо провести новое распределение судей, после чего будет назначено новое время заседания.

Согласно Уголовно-процессуальному Кодексу, срок задержания лица без постановления следственного судьи, суда не может превышать 72 часов с момента задержания.

Напомним, Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.