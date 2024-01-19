Мазепа: Дело против меня начало двигаться последние 1,5 месяца

Задержанный ГБР основатель Concorde Capital Игорь Мазепа заявил, что дело против него начали 10 лет назад, но оно начало двигаться последние 1,5 месяца.﻿ Об этом он рассказал журналистам, ожидая заседания суда, сообщает Экономическая правда.

Он рассказал, что производство базируется на проектной документации, которая была разработана в 1960-е при проектировании ГЭС. Однако за последние 30 лет после обретения Украиной независимости ни один из десятка госорганов не заметил этого.

"Но когда я купил эти земли на вторичном рынке, следователи считают, что именно я совершил преступление... К тому же из 3000 га, расположенных на так называемой дамбе, мне инкриминируют незаконное приобретение 2 га" , - сказал он.

Также Мазепа добавил, что указанные земли имеют назначение садоводства, а не являются землями водного фонда, о чем есть три десятка постановлений трех инстанций. А также отметил, что покупал эти участки на рынке именно в таком формате.

"Этому делу 10 лет, но оно начало двигаться последние 1,5 месяца. Некоторые наши соседи по этим участкам с ноября находятся в СИЗО по похожему делу. Я выезжал за границу в декабре, вернувшись из командировки через 8 дней - зная, что в этом деле началось движение" , - сказал он.

Кроме этого, Мазепа отмечает, что не скрывался от правоохранительных органов, все это время передвигался на собственном авто, рассчитывался кредитными карточками на свое имя и пользовался собственным мобильным.

"То есть меня можно найти за 30 секунд" , - добавил он.

Также Мазепа напомнил, что его задержали на границе, ведь он хотел поехать в командировку в Давос. Бизнесмен добавил, что имеет бронь от мобилизации и должен был поехать в Швейцарию еще 16 января, но задержался по делам в Киеве и решил выехать 18 января.

Несмотря на то, что на ВЭФ в Давосе закончилось обсуждение Украины, он планировал обсудить частные инвестиции в проект балансирующих мощностей в энергетике (в частности, СЭС).

Напоминим, Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".