Полиция разоблачила еще одну схему выезда мужчин за границу. Злоумышленники брали за свои услуги 7 тысяч долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Организовал схему 33-летний житель Береговского района Закарпатской области и привлек как подельников местных мужчин. Каждый из фигурантов выполнял отдельную задачу, чтобы переправлять мужчин в европейские страны.

Для избежания блокпостов на пограничных участках организатор схемы сажал уклонистов на поезд, направлявшийся в определенный населенный пункт в нескольких километрах от границы с Румынией. Там мужчин уже ждал другой участник преступной группы. Он довозил "клиентов" до границы.

Правоохранители поймали одного из участников схемы 17 января при попытке переправить двух граждан в Румынию. Еще одного фигуранта задержали по месту его жительства, где среди прочего обнаружили 7 тысяч долларов, которые злоумышленник получил от уклонистов.

За незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ) фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Скандалы с уклонами

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчина болезни за деньги.

Ранее на Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.

А сотрудники ГБР поймали "на горячем" правоохранителя в Волынской области. Он за 8 тысяч долларов отправлял уклонистов за границу под видом инвалидов.