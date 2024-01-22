Украина на 50 лет запретит перевозку из РФ по суше, морю и воздуху
Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против России, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. №39-р.
Документом предлагается:
- запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты РФ,
- запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ,
- запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет по железным дорогам РФ.
Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:
- судов под флагом Российской Федерации;
- судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане Российской РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
- судов, которые заходили в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
- судов, находящихся под наблюдением учреждения "Русский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Русский речной регистр" (Russian River Register).