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Украина на 50 лет запретит перевозку из РФ по суше, морю и воздуху

Украина на 50 лет запретит перевозку из РФ по суше, морю и воздуху
Фото: Курс Украины

Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против России, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. №39-р.

Документом предлагается:

  • запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты РФ,
  • запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ,
  • запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет по железным дорогам РФ.

Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:

  • судов под флагом Российской Федерации;
  • судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане Российской РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
  • судов, которые заходили в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
  • судов, находящихся под наблюдением учреждения "Русский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Русский речной регистр" (Russian River Register).

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