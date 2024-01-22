Украина на 50 лет запретит перевозку из РФ по суше, морю и воздуху

Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против России, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. №39-р.

Документом предлагается:

запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты РФ,

запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ,

запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет по железным дорогам РФ.

Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины: