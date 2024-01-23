Польша приостановила расследование падения ракеты в приграничном селе – RMF FM

Расследование инцидента 2022 года в приграничном польском селе Пшеводув, где ракета убила двух человек, приостановили – что объясняют отсутствием сотрудничества украинской стороны. Об этом пишет польское RMF FM, сообщает Европейская правда.

Расследование приостановили из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны в выяснении обстоятельств трагедии. В прокуратуре объяснили решение "долговременными препятствиями для дальнейших процедур, заключающихся в ожидании выполнения запросов на информацию о международной правовой помощи".

Польша направила Киеву запросы уже много месяцев назад с целью выяснить, откуда и кем была выпущена ракета, которая упала в польском Пшеводуве.

Напомним, речь идет о несчастном случае во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам 15 ноября 2022 года. Ракета взорвалась в пограничном селе Пшеводув, убив двух местных жителей.

Американская сторона вскоре после происшествия сообщила партнерам, что это была ракета ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда назвал взрыв несчастным случаем и сказал, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который убежден, что ракета была именно российской.