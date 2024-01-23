СМИ: Крупнейший банк Кипра покинул Россию

Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом он окончательно покинул рынок РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Издание ссылается на данные Центрального банка России. С этого момента банк прекращает аккредитацию своих отделений в стране.

С начала 2024 года это уже третье представительство иностранного банка, закрывшееся в России. Общее их количество в стране уменьшилось до 23.

Сколько банков в РФ закрылось с начала войны

На начало 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций. С началом войны в Украине они начали закрываться:

девять в 2022 году;

три в 2023 году;

три с начала 2024 года.

За это время было открыто лишь одно новое представительство - киргизского "Айыл банка".

"Представительства иностранных банков в России не имеют права проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но не являются самостоятельными юридическими лицами" , - пишет издание.

Банки уходят из РФ из-за санкций стран Запада

Сокращение объема бизнеса западных банков в России связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота.

Данные Raiffeisenbank International свидетельствуют, что к концу 2023 года активы иностранных кредитных организаций в России сократились до 66 млрд долларов. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (119 млрд долларов) и почти вчетверо меньше, чем в 2012 году (239 млрд долларов).

Bank of Kyprus

Крупнейший банк на Кипре. Основан в 1899 году. Ведет операции в Великобритании, Австралии, Греции, Румынии и России.

С 2008 года Bank of Cyprus предоставляет свои услуги также на территории Украины.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России.

Ранее японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также японская компания по производству шин Bridgestone продала свой завод в Ульяновске и окончательно покинула рынок России.