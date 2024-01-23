Мазепа вышел из СИЗО под залог – источники

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа вышел из СИЗО под залог, который сегодня был уменьшен до 21 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Сегодня, 23 января, Киевский апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, однако существенно снизил размер залога.

Воспользовавшись решением суда об уменьшении залога с почти 350 млн гривен до 21 млн гривен, Мазепа все же вышел из СИЗО под залог.

Дело Мазепы

Напомним, 18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украино-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел уехать из страны, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Один из сотрудников Госгеокадастра был арестован еще в прошлом месяце, сообщили источники.

Также 19 января арестовали еще двух фигурантов дела.