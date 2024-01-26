Санкции США разрушили грандиозный проект РФ по экспорту газа – Bloomberg

Попытки США ограничить доходы России от энергоносителей начинают приносить плоды. Санкции Белого дома в отношении нового завода по производству сжиженного природного газа в Сибири разрушили планы по началу экспорта.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, оператор "Новатэк" изо всех сил пытается найти покупателей с тех пор, как в ноябре были наложены санкции, и первый рейс теперь отложен как минимум до февраля.

Иностранные партнеры по проекту "Арктик СПГ-2", в том числе французская TotalEnergies и китайские нефтяные компании, заявили о форс-мажорных обстоятельствах своего участия. Давние клиенты, подписавшиеся на поставки, теперь не хотят их, опасаясь возмездия со стороны США.

Международные санкции против российской нефтяной промышленности привели к тому, что Кремль собрал огромный теневой флот танкеров для обеспечения поставок нефти, но с газом все не так просто, пишет Bloomberg.

Это небольшой рынок с ограниченным количеством специализированных судов, которые тщательно отслеживаются и контролируются. "Арктик СПГ 2" должен использовать суда, способные пересекать покрытые ледяной коркой воды за Полярным кругом.

Bloomberg отмечает, что проект, который начал производить топливо в декабре, скорее всего, в конечном итоге найдет покупателя на свою первую партию. Но ему, вероятно, будет трудно обеспечить стабильный бизнес или работать на запланированной мощности.

До недавнего времени Россия могла продолжать строить новые заводы по производству СПГ и обслуживать существующие, несмотря на сеть санкций. Предприятия смогли получать детали из Китая и Ближнего Востока для замены западных поставок.

США и их союзники не стали принимать меры в отношении терминалов СПГ, которые уже экспортируют топливо в Европу и Азию. Таким образом, усилия по усилению арктического проекта, судя по всему, направлены на то, чтобы остановить планы российской экспансии.

Этот проект является важной частью программы Кремля по увеличению производства СПГ более чем втрое к концу десятилетия и поиску покупателей за пределами Европы.

Эти грандиозные планы теперь сталкиваются с серьезной реакцией благодаря усилиям политиков в Вашингтоне, говорится в публикации Bloomberg.