Активы на 3,9 млн: начальника управления полиции Киева ждет служебное расследование

В столичном главке полиции назначат служебное расследование в отношении начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве. Перед этим НАПК нашло у него необоснованных активов почти на 3,9 млн грн, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

"По поводу информации, обнародованной НАПК относительно начальника управления борьбы с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве - работник предоставил все необходимые пояснения к НАПК" , - сообщили изданию.

Кроме того, для проверки сведений в главке полиции столицы будет назначено служебное расследование. А соответствующие компетентные службы представят по указанному поводу свою правовую оценку, добавили в Нацполиции.

Предыстория

Напомним, накануне Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело мониторинг образа жизни начальника управления по борьбе с наркопреступностью ГУ Нацполиции в Киеве. Во время чего у чиновника выявили признаки приобретения необоснованных активов почти на 3,9 млн грн. Как рассказали источники в правоохранительных органах, речь идет об Александре Дыбове.

По данным НАПК, в 2022 году его жена получила право на пользование автомобилем стоимостью 697 тысяч, а затем продала его свекрови. В следующем году женщина выкупила земельный участок площадью 0,12 га, который оценивается более чем в 3 млн гривен.

Кроме того, в 2018 году мать чиновника купила две квартиры в Киеве, хотя там не проживает.